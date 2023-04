Tunisia, recuperati i corpi di 210 migranti in 10 giorni

(ANSA) - TUNISI, 28 APR - La Guardia costiera tunisina ha rinvenuto, dal 18 al 27 aprile 2023, 210 corpi di migranti, vittime di diversi naufragi al largo di Sfax, Kerkennah e Mahdia. E' il tragico bilancio del portavoce della Guardia nazionale di Tunisi diffuso in una nota. In coordinamento con le autorità regionali, secondo screening preliminari e in attesa delle analisi del Dna, i corpi - prosegue - le vittime sarebbero tutte originarie di vari paesi dell'Africa subsahariana. (ANSA).