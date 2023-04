Tunisia chiede solidarietà a Ue su questione migratoria

(ANSA) - TUNISI, 27 APR - Il ministro degli Esteri tunisino Nabil Ammar, nel ricevere la commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson, ha invitato l'Ue a mostrare "solidarietà" al suo Paese, in particolare nella lotta all'immigrazione clandestina.

Nel corso dell' incontro, si legge in una nota del ministero tunisino, Ammar ha sottolineato la strategicità delle relazioni tunisino-europee e l'importanza del sostegno dell'Unione europea alla Tunisia, affinché possa realizzare le sue riforme socio-economiche e stabilire un modello di sviluppo inclusivo ed equo, nel quadro di un partenariato basato sul rispetto reciproco e sulla solidarietà, con l'obiettivo di gestire meglio le sfide comuni, tra cui la migrazione.

In questo contesto, il ministro tunisino ha ricordato la necessità di affrontare il tema secondo un approccio globale basato sull'equilibrio tra, da un lato, lo sviluppo socio-economico e la promozione dei mezzi legali di mobilità e, dall'altro, la lotta alla tratta degli esseri umani e dei migranti.

Le due parti - riferisce il ministero tunisino -hanno espresso inoltre "il desiderio di istituire un partenariato per la mobilità delle competenze e dei lavoratori qualificati e per rafforzare la loro cooperazione nella lotta alla tratta degli esseri umani". (ANSA).