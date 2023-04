Sudan: militari favorevoli a nuova tregua ma si tratta con Rsf

Le Forze armate sudanesi (Fas) hanno annunciato di aver accettato un'iniziativa di un'organizzazione regionale africana di prolungare "per altre 72 ore l'attuale tregua" iniziata martedì e che, violata più volte, scade stanotte. L'esercito ha annunciato inoltre di aver accettato di inviare un proprio rappresentante a Juba (Giuba, la capitale del Sudan del Sud) per negoziare con un omologo dei paramilitari delle Rsf "i dettagli dell'iniziativa" che sarebbe il quinto cessate il fuoco ad essere tentato dall'inizio degli scontri in Sudan il 15 aprile scorso.

Gli annunci sono contenuti in un post pubblicato su Facebook ieri sera dal Comando Generale delle Forze Armate precisando che il Comandante in capo dell'esercito, il tenente generale Abdel Fattah Al-Burhan, ha accettato un'iniziativa dell'"Igad". Si tratta dell' Autorità intergovernativa per lo sviluppo, organizzazione internazionale politico-commerciale formata dai paesi del Corno d'Africa che - come ricorda il post - ha "deciso di incaricare i presidenti di Sudan del Sud, Kenya e Gibuti di lavorare su proposte di soluzione alla crisi attuale".

Intanto, secondo l'Oim, più di 3.500 persone di oltre 35 nazionalità, tra cui molti turchi, fuggite dai combattimenti in Sudan hanno cercato rifugio in Etiopia dal 21 aprile. L'Oim ha sottolineato di aver intensificato la propria presenza nella città di confine di Metema, nella regione nord-occidentale dell'Etiopia, lungo la strada che collega il Paese alla capitale sudanese Khartoum, in seguito all'aumento del numero di arrivi dal Sudan. Oltre il 40% delle persone che hanno trovato rifugio in Etiopia sono turchi e il 14% etiopi, ha dichiarato Eric Mazango, responsabile delle comunicazioni dell'organizzazione internazionale in Etiopia. "Gli arrivi sono aumentati bruscamente negli ultimi cinque giorni, dai 200 registrati tra il 21 e il 22 aprile, ai 350 del 23, agli oltre 1.500 del 24 e ai 1.300 del 25", ha aggiunto. "L'Oim-Etiopia ha ricevuto diverse richieste da parte delle ambasciate per aiutare a ricevere e trasportare circa 700 cittadini di Paesi terzi arrivati sul lato etiope del confine sudanese", ha dichiarato Mazango. L'Oim ha quindi iniziato a fornire assistenza, in particolare per il trasporto da Metema a Gondar e Addis Abeba e per l'alloggio in alcuni centri di transito. Secondo Mazango, sono necessari acqua, servizi igienici e igiene, oltre a cibo, ripari per le aree di attesa, assistenza medica e trasporti