Setta 'del digiuno' in Kenya, salgono a 83 i corpi ritrovati

Altri dieci corpi riesumati questa mattina nella foresta di Shakaola in Kenya, mentre 29 persone sono state ricoverate in gravi condizioni all'ospedale di Malindi. Il totale dei morti, tra gli adepti della cosiddetta "setta del digiuno" creata dal sedicente pastore Paul Mackenzie Nthenge, sale così ad 83 persone.

Tra di loro, per quello che l'opinione pubblica chiama "il massacro di Shakaola", ci sarebbero anche tre bambini, come segnala Afp. Le vittime dei seguaci di Nthenge che rinunciano a cibo e bevande per "poter vedere Gesù", secondo i dettami del predicatore agli arresti nelle prigioni di Malindi, potrebbe ancora salire. La polizia sospetta infatti che possano ancora esserci corpi seppelliti nei terreni di proprietà della "chiesa internazionale della buona novella".

Gli investigatori hanno dichiarato ad Afp di aver trovato "corpi ammassati in fosse poco profonde, con fino a sei persone all'interno di una tomba, mentre altri sono stati abbandonati sul terreno, all'aperto". (ANSA).