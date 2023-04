Sudan: Guterres plaude al trasferimento sicuro del personale Onu

(ANSA) - NEW YORK, 24 APR - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, plaude al trasferimento temporaneo sicuro di centinaia di membri del personale delle Nazioni Unite da Khartoum e da altre località del Sudan. In una nota del portavoce, Guterres "apprezza la cooperazione di tutte le parti in Sudan per consentire lo svolgimento dell'operazione senza incidenti" e "ribadisce il suo appello alle parti affinché cessino immediatamente le ostilità e consentano l'evacuazione di tutti i civili dalle zone colpite dai combattimenti. (ANSA).