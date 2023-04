Il personale dell'ambasciata Usa in Sudan è stato evacuato

(ANSA) - NEW YORK, 22 APR - Gli Stati Uniti hanno completato l'evacuazione del personale della loro ambasciata in Sudan. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quale anche le famiglie del personale dell'ambasciata sono state evacuate.

L'evacuazione è stata condotta tramite un aereo militare americano, ma non è ancora chiaro dove il personale dell'ambasciata sia diretto. Con l' evacuazione, l'ambasciata americana in Sudan è, almeno temporaneamente, chiusa. (ANSA).