Migranti: Tunisia ne soccorre 229 al largo di Mahdia e Nabeul

(ANSA) - TUNISI, 20 APR - La Guardia costiera tunisina ha bloccato tra il 19 e il 20 aprile altri 8 tentativi di migrazione irregolare, soccorrendo 229 persone a bordo di imbarcazioni in difficoltà al largo delle proprie acque territoriali. Lo ha annunciato il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi in una nota, precisando che 5 interventi al largo di Mahdia hanno consentito di salvare 165 migranti di varie nazionalità dell'Africa subsahariana, e 3 interventi al largo di Nabeul hanno permesso di trarre in salvo 64 persone, tra cui 7 ricercati dalla giustizia e 4 di "paesi arabi stranieri". Tutti sono stati denunciati alla magistratura.

