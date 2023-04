Sudan: l'esercito respinge il cessate il fuoco di 24 ore

(ANSA) - IL CAIRO, 18 APR - L'esercito sudanese ignorerà la proposta di cessate il fuoco di 24 ore accettata dai paramilitari: lo dichiara su Facebook il comando generale delle Forze armate del Sudan scrivendo che "non siamo a conoscenza di alcun coordinamento con i mediatori e la comunità internazionale per una tregua e la dichiarazione della ribellione su una tregua di 24 ore ha lo scopo di nascondere la schiacciante sconfitta che subirà in poche ore". "Siamo entrati in una fase decisiva e i nostri sforzi sono concentrati sul raggiungimento degli obiettivi a livello operativo", aggiunge l'Ufficio del portavoce ufficiale delle Forze armate. (ANSA).