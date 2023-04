Sudan: Dagalo accetta una proposta di tregua di 24 ore

(ANSA) - IL CAIRO, 18 APR - Il capo dei paramilitari sudanesi, Mohamed Hamdan Dagalo, ha annunciato con un messaggio su Facebook di aver accettato una "proposta di tregua di ventiquattro ore" a fini umanitari nei combattimenti con l'esercito in Sudan.

"Sulla base dei contatti diretti con Antony Blinken, Segretario di Stato degli Stati Uniti, e degli sforzi dei Paesi fratelli e amici che hanno effettuato comunicazioni simili, durante le quali abbiamo chiesto un cessate il fuoco temporaneo al fine di aprire strade sicure per l'attraversamento dei civili e l'evacuazione dei feriti, annunciamo l'approvazione della proposta di tregua di ventiquattro ore", si afferma nel testo attribuibile a Dagalo.

"Le Forze di Supporto Rapido (Rsf) ribadiscono la loro approvazione di un armistizio di 24 ore per garantire il passaggio sicuro dei civili e l'evacuazione dei feriti", esplicita il messaggio.

Con riferimento implicito alla tregua annunciata ieri per consentire l'apertura di corridoi umanitari, il capo delle Rsf fa scrivere che "purtroppo, le Forze armate sudanesi non hanno rispettato il cessate il fuoco, bombardando dall'alto aree densamente popolate e mettendo in pericolo le vite dei civili.

Queste azioni sono una flagrante violazione dei fondamenti e dei principi del diritto internazionale e umanitario. Attendiamo ulteriori confronti con il Segretario di Stato americano su come affrontare al meglio queste violazioni". (ANSA).