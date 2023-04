Sudan: Blinken a generali, urgente un cessate il fuoco

(ANSA-AFP) - KARUIZAWA, 18 APR - Il segretario di Stato americano Antony Blinken, attualmente in Giappone, ha parlato separatamente con i due generali rivali che lottano per il potere in Sudan e ha insistito "sull'urgenza di raggiungere un cessate il fuoco". Lo ha riferito il suo portavoce, Vedant Patel.

Un cessate il fuoco "aiuterebbe a fornire aiuti umanitari alle persone colpite dai combattimenti, riunire le famiglie sudanesi e garantire la sicurezza dei membri della comunità internazionale a Khartoum", ha aggiunto Blinken. (ANSA-AFP).