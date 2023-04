Sudan: l'Esercito chiede la smobilitazione dei paramilitari

(ANSA) - IL CAIRO, 17 APR - Il Comando generale dell'esercito sudanese ha esortato i paramilitari delle Rfs a unirsi ai propri ranghi assicurando che non saranno licenziati in un futuro smantellamento della loro milizia "Facciamo appello ai nostri figli appartenenti alla Rfs, che hanno prestato innegabili grandi servizi (...) affinché si uniscano alle coraggiose forze armate per servire il loro Paese nei loro ranghi, e rifiutiamo che siano uno strumento per servire gli obiettivi e l'agenda di una sola persona", ha scritto il comando sulla pagina Facebook dell'esercito riferendosi implicitamente al capo delle Forze di supporto rapido (Rsf), Mohamed Hamdan Dagalo.

L'appello chiede "piuttosto di mobilitare le loro energie con i loro fratelli nell'esercito sudanese e nelle componenti del sistema di sicurezza dello Stato, tra le cui fila troveranno la qualifica e l'apprezzamento che meritano, e non rinunceranno" a poter prestare i propri "i servizi a causa della smobilitazione perché il Paese ha ancora bisogno degli sforzi comuni della sua gente". (ANSA).