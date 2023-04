Usa, nessuna prova che l'Egitto abbia dato missili a Mosca

(ANSA) - WASHINGTON, 11 APR - "Non abbiamo avuto nessuna indicazione che l'Egitto abbia fornito missili alla Russia". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing sull'Air Force One a proposito di un'esclusiva del Washington Post sull'argomento.

"L'Egitto è un partner importante per la sicurezza nella regione e resta tale. Siamo grati per il ruolo che svolge in Medio Oriente", ha sottolineato. (ANSA).