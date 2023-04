Tunisia: Saied riappare in pubblico e fuga dubbi su sua salute

(ANSA) - TUNISI, 03 APR - Il presidente tunisino Kais Saied è tornato dopo 11 giorni di assenza a farsi rivedere in pubblico, fugando ogni dubbio sul suo stato di salute. Il capo dello Stato si è fatto riprendere in un video dove riceve al palazzo di Cartagine la premier Najla Bouden e ha attaccato i partiti che avevano parlato di un "posto vacante alla presidenza". "Abbiamo raggiunto un grado di follia senza precedenti, stiamo parlando di un posto vacante, hanno fatto la loro diagnosi e hanno proposto farmaci e delle analisi", ha detto Saied. "Il presidente è assente per due o tre giorni, gli viene il raffreddore e tutto ciò diventa un problema, un vuoto di potere?", si è poi chiesto, affermando che i suoi 'detrattori' "suscitano solo disgusto e disprezzo".

Il capo dello Stato è poi tornato sul tema della sovranità, precisando che la Tunisia non permetterà ai "collaboratori", o ai "nemici di ieri e alleati di oggi", di cospirare contro lo Stato.

L'assenza dalla scena pubblica del presidente ha alimentato nel fine settimana sui social media preoccupazione sul suo stato di salute, in particolare per via di un suo presunto ricovero nei giorni scorsi all'ospedale militare della capitale. Anche l'opposizione ne aveva chiesto conto: ultimo in ordine di tempo questa mattina è stato il presidente del Fronte di Salute Nazionale, principale coalizione dell'opposizione, Ahmed Nejib Chebbi, che aveva chiesto al governo, in conferenza stampa, di fornire chiarimenti sullo stato di salute del presidente.

