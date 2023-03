Kigali commuta pena carcere per eroe film 'Hotel Ruanda'

(ANSA) - KIGALI, 24 MAR - Il Ruanda ha deciso la revisione del verdetto per Paul Rusesabagina, condannato a 25 anni di carcere ed eroe del film hollywoodiano 'Hotel Ruanda', ispirato alle sue gesta: lo ha dichiarato la portavoce del governo di Kigali, Yolande Makolo. La sentenza emessa a settembre 2021 è stata "commutata per ordine presidenziale", ha precisato Makolo in un caso che ha destato preoccupazioni internazionale e tra gli attivisti.

L'annuncio arriva a meno di due settimane dalle affermazioni del presidente ruandese Paul Kagame, che si era detto impegnato a risolvere il caso. I sostenitori di Rusesabagina hanno denunciato la farsa del suo processo definito pieno di irregolarità, mentre i familiari del 68enne hanno avvisato del pericolo di morte in prigione a causa delle sue deteriorate condizioni di salute.

A maggio 2022 la sentenza contro Rusesabagina è stata confermata e la maggior parte dei co-imputati per sostegno a gruppi armati sono stati condannati al carcere per un periodo fra i tre e i 20 anni.

Rusesabagina era il direttore di un albergo nella capitale ruandese Kigali e gli è stato attribuito il merito di aver salvato circa 1.200 persone nel corso del genocidio del 1994 tra le etnie Hutu e Tutsi in cui morirono circa 800 mila persone, principalmente Tutsi ma anche Hutu moderati. (ANSA).