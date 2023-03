Sudafrica: indagava su corruzione, ucciso insieme al figlio

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Un contabile sudafricano che indagava su casi di corruzione ad alto livello in Sudafrica è stato ucciso a colpi di pistola insieme al figlio, un consulente legale. Lo scrive la Bbc online.

Cloete Murray, 50 anni, era il liquidatore di Bosasa, una società coinvolta in numerosi scandali di appalti pubblici e aveva lavorato anche per aziende legate ai ricchi fratelli Gupta che negano le accuse di corruzione.

In base a una prima ricostruzione, l'uomo era a bordo di una Toyota Prado bianca insieme al figlio Thomas, 28 anni, a Johannesburg, diretto verso casa a Pretoria, quando ignoti hanno aperto il fuoco: Thomas è morto sul colpo, mentre Murray è deceduto in ospedale per le ferite riportate, come riferiscono i media locali, citando un portavoce della polizia.

Il compito di Murray, in qualità di liquidatore aziendale nominato dal tribunale, era quello di esaminare i conti delle imprese fallite, recuperare i beni e denunciare eventuali reati.

La polizia ha detto che intende verificare se vi sia un legame tra l'omicidio di Murray e le indagini sulla corruzione. (ANSA).