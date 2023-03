Migranti: Tunisia, soccorsi oltre 600 subsahariani

(ANSA) - TUNISI, 19 MAR - La Guardia costiera tunisina ha tratto in salvo un totale di 635 persone di vari paesi dell'Africa subsahariana che si trovavano a bordo di imbarcazioni in difficoltà nel tratto di mare antistante i governatorati di Sfax e Mahdia: i migranti sono stati soccorsi nel corso di 18 operazioni nella notte tra il 17 e il 18 marzo.

Lo ha reso noto su Facebook il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi, da cui dipende la Guardia costiera, dando conto anche del fermo a Kasserine e Kebili - vicino al confine algerino - di 26 subsahariani entrati illegalmente in Tunisia dal confine terrestre. (ANSA).