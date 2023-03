Malawi: sale ad almeno 225 bilancio morti per ciclone Freddy

(ANSA-AFP) - BLANTYRE, 15 MAR - Sale ad almeno 225 in Malawi il bilancio delle vittime provocate dal ciclone tropicale Freddy: lo rivela un nuovo rapporto governativo mentre le ricerche dei sopravvissuti continuano nel sud, epicentro del disastro. La tempesta aveva già colpito l'Africa meridionale a fine febbraio uccidendo 17 persone per poi tornare all'inizio di marzo.

Con venti meno potenti ma forieri di piogge torrenziali, Freddy ha causato forti inondazioni e frane mortali in Malawi, dove il presidente ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e sono stati schierati la polizia e l'esercito.

"Il bilancio delle vittime è passato da 190 a 225, con 707 feriti e 41 dispersi", è il nuovo bilancio stilato dal dipartimento per la gestione delle calamità in un comunicato.

Oltre 88.300 abitanti del Malawi sono ormai senza casa, mentre scuole e chiese sono state trasformate in rifugi di emergenza, con l'apertura di 165 centri in totale.

"Le inondazioni sono il problema più grande" e la distruzione avvenuta è "enorme", ha detto Felix Washon, portavoce della Croce Rossa del Malawi, che guida le operazioni di soccorso.

"Raggiungere coloro che sono intrappolati con ponti distrutti e alti livelli d'acqua è una sfida", ha aggiunto. (ANSA-AFP).