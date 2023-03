Nigeria: presidenziali, vince candidato governo Tinubu

Il candidato del partito al governo in Nigeria, Bola Tinubu, ha vinto le elezioni presidenziali nel paese più popoloso dell'Africa, secondo i risultati ufficiali diffusi dalla Commissione elettorale nazionale (Inec). Tinubu, del Congresso di tutti i progressisti (Apc), ha ottenuto 8,8 milioni di voti superando Atiku Abubakar del Partito democratico popolare (6,9 milioni di voti) e Peter Obi del Partito laburista (6,1 milioni di voti). Ha anche ottenuto il 25% dei voti in almeno due terzi dei 36 stati della federazione e nel territorio della capitale Abuja, condizione necessaria per essere dichiarato vincitore.