Zaki, speriamo che quella di oggi sia l'ultima udienza

(ANSA) - MANSURA (EGITTO), 28 FEB - "Oggi una nuova udienza, speriamo sia l'ultima": lo ha scritto su Facebook Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna sotto processo in Egitto per diffusione di notizie false attraverso un articolo, riferendosi all'appuntamento giudiziario fissato per stamattina a Mansura, la sua città natale sul delta del Nilo. (ANSA).