Tajani sente collega Tunisi, massimo sostegno sui migranti

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Il Governo italiano è in prima linea nel sostenere la Tunisia nelle attività di controllo delle frontiere, nella lotta al traffico di esseri umani, nonché nella creazione di percorsi legali verso l'Italia per i lavoratori tunisini e nella creazione di opportunità di formazione alternative alle migrazioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al collega tunisino Nabil Ammar in un colloquio telefonico. Lo riferisce la Farnesina. Tajani ha ribadito l'auspicio di una più stretta cooperazione bilaterale per affrontare al meglio le sfide nel Mediterraneo. (ANSA).