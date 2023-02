Sudafrica: scontro tra autobus e furgone blindato,20 morti

(ANSA-AFP) - JOHANNESBURG, 14 FEB - Venti persone sono morte e più di 60 sono rimaste ferite ieri in Sudafrica in un incidente stradale che ha coinvolto un autobus e un furgone portavalori blindato: lo ha reso noto oggi il Dipartimento dei Trasporti della provincia settentrionale di Limpopo.

"Venti persone sono rimaste tragicamente uccise in un incidente quando un furgone che trasportava denaro ha perso il controllo e si è scontrato frontalmente con un autobus", ha dichiarato il Dipartimento dei Trasporti in un comunicato.

