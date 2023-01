Il Sudafrica invierà all'India 12 ghepardi il mese prossimo

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il Sudafrica ha firmato un accordo che prevede l'introduzione di 12 ghepardi all'anno in India per circa dieci anni: lo rende noto la Bbc, che cita il dipartimento dell'ambiente sudafricano. I primi 12 ghepardi lasceranno il Paese il mese prossimo e l'accordo copre un periodo di 8-10 anni.

I ghepardi asiatici si estinsero in India alla fine degli anni Quaranta per motivi ascrivibili a caccia e perdita di habitat. Nel 2020 la Corte Suprema indiana ha stabilito che i ghepardi africani, specie diversa da quella asiatica, potevano essere introdotti nel Paese in un "luogo scelto con cura" su base sperimentale.

L'anno scorso l'India ha ricevuto dalla Namibia otto ghepardi liberati nel Parco nazionale di Kuno, nello Stato di Madhya Pradesh. Il parco, ubicato 320 chilometri a sud di Nuova Delhi, è un santuario della fauna selvatica con abbondanti prede e distese erbose. (ANSA).