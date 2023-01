Lavrov a Pretoria, a febbraio esercitazioni Russia-Cina-Sudafrica

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov è arrivato in Sudafrica per incontrare la propria controparte, la ministra Naledi Pandor, nella capitale Pretoria. Lo segnalano media sudafricani. L'agenzia russa Tass ha scritto che i colloqui avvengono in vista del secondo vertice Russia-Africa che si terrà a San Pietroburgo in luglio. Peraltro, come già fatto sapere dal Sudafrica nei giorni scorsi, già il mese prossimo, dal 17 al 27 febbraio, le Marine di Russia, Cina e Sudafrica terranno esercitazioni congiunte nell'oceano indiano davanti alla costa fra Durban e Richard's Bay. Il governo del Sudafrica si definisce neutrale rispetto al conflitto in Ucraina e si è astenuto dal votare per le risoluzioni contro la Russia alle Nazioni Unite. Pandor ha ripetuto più volte, anche durante la visita del Segretario di Stato americano Antony Blinken in agosto, che il Sudafrica non vuole schierarsi. Le relazioni tra Sudafrica e Russia hanno radici storiche: l' Unione Sovietica ha sostenuto a lungo l'African National Congress, allora movimento di liberazione contro l'apartheid, e poi partito di governo dal 1994.