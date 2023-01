Naufragio in Kenya: molti annegati, italiani tutti in salvo

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Sono tutti in salvo gli italiani in vacanza a Watamu, in Kenya, che si temevano coinvolti nel naufragio di un'imbarcazione per escursioni con 40 persone a bordo avvenuto questa mattina. Secondo fonti locali, i sei connazionali dati per dispersi erano saliti in realtà su un'altra imbarcazione ma non avevano ancora fatto ritorno in albergo. Un numero imprecisato di keniani sono annegati mentre gli italiani a bordo sono riusciti a raggiungere la riva su altre imbarcazioni.

La barca si è ribaltata in alto mare questa mattina al largo di una delle più note spiagge del Kenya. (ANSA).