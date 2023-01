L'Isis rivendica l'attacco alla chiesa in Congo

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - L'esercito della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) ha dichiarato che un ordigno è esploso in una chiesa nella provincia del Nord Kivu e ha provocato almeno 10 morti e 39 feriti. Il portavoce militare Antony Mualushayi ha affermato che "l'atto terroristico" è avvenuto in una chiesa pentecostale nella città di Kasindi, nel Nord Kivu, che si trova al confine con il vicino Uganda. A seguito dell'esplosione, ha aggiunto, un cittadino keniota è stato arrestato ma non è chiaro se sia lui l'autore. Alcune ore dopo è arrivata la rivendicazione da parte del ramo dell'Isis in Africa centrale, l'Iscap. I jihadisti hanno riferito di aver piazzato e fatto esplodere un ordigno, provocando "decine" di morti e feriti tra i "cristiani", ed hanno minacciato ulteriori attacchi. (ANSA).