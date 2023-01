Otto morti in attentato in Somalia rivendicato da al Shabaab

(ANSA) - MOGADISCIO, 15 GEN - Otto persone sono state uccise in un attentato rivendicato da al Shabaab nella Somalia centrale. L'attacco è avvenuto ieri pomeriggio a Buloburde, una città nel distretto di Hiran dove le forze governative e le milizie dei clan combattono gli insorti legati ad al Qaeda dalla metà dello scorso anno.

In base alla ricostruzione della polizia locale un attentatore ha fatto esplodere un'auto vicino a un edificio amministrativo. "Cinque persone sono morte sul colpo e altre tre in ospedale", ha precisato Abdullahi Mohamud, comandante della polizia, aggiungendo che l'attentatore aveva pianificato di distruggere il ponte principale della città prima di reindirizzare l'attacco in un'area civile. Testimoni hanno riferito che l'esplosione ha danneggiato gli edifici e la principale moschea della città. (ANSA).