Congo, 10 morti per l'esplosione di una bomba in chiesa

E' di almeno dieci morti e 39 feriti il bilancio della bomba esplosa questa mattina in una chiesa nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), in un attacco attribuito a sospetti islamisti. I dettagli dell'attacco sono ancora confusi, ma il portavoce militare congolese Antony Mualushayi ha detto che "l'atto terroristico" è avvenuto in una chiesa pentecostale a Kasindi, una città al confine con l'Uganda, nella provincia del Nord Kivu. Un keniota è stato arrestato in seguito all'esplosione della bomba, ha aggiunto, anche se l'autore dell'attacco nella turbolenta regione rimane poco chiaro.