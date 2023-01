Nigeria: attacco contro stazione, almeno 32 persone rapite

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - In Nigeria almeno 32 persone sono state rapite sabato scorso in una stazione ferroviaria nello Stato di Edo, nel sud del Paese. Lo segnalano le autorità, citate dalla Bbc.

Tra i rapiti figurano sia membri del personale della stazione, sia passeggeri in attesa di un treno. Le forze di sicurezza hanno avviato un'operazione di ricerca e salvataggio degli ostaggi, mentre il sequestro arriva a un mese dalle elezioni presidenziali, in cui il fattore della sicurezza gioca un ruolo chiave.

I rapporti dicono che sabato un gran numero di uomini armati di fucili d'assalto AK-47 hanno sparato in aria entrando nella stazione di Igueben e sequestrando viaggiatori e membri del personale ferroviario, poi portati in una foresta vicina. Il portavoce del governo dello Stato di Edo, Chris Osa Nehikhare, ha affermato che molte persone hanno iniziato a utilizzare il treno poiché la strada locale è diventata "una zona proibita, con enormi riscatti riscossi dalle famiglie delle vittime (di sequestro)".

Testimoni oculari hanno affermato che alcuni di coloro che sono riusciti a fuggire sono stati feriti da proiettili. Secondo quanto riferito, inoltre, anche una donna con un bambino è fuggita, mettendosi così in salvo. I rapitori avrebbero anche liberato due bambini perché "hanno creduto che avrebbero rallentato i loro spostamenti", come ha detto un abitante del posto citato dal quotidiano locale Vanguard. (ANSA).