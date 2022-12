Siccità, cala l'esportazione di caffè dall'Uganda

(ANSA) - NAIROBI, 28 DIC - A causa della perdurante siccità che ha colpito l'Africa Orientale, le esportazioni di caffè dell'Uganda sono diminuite del 15% a novembre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un rapporto dell'Uganda Coffee Development Authority (Ucda), ente statale di regolamentazione del settore, evidenzia come i raccolti in alcune regioni si siano ridotti per la quasi totale mancanza di piogge.

"La siccità ha colpito la maggior parte delle regioni per il secondo anno consecutivo e ha portato ad un aumento dell'incidenza di parassiti e malattie come la piralide del caffè e la malattia della bolla rossa" si legge nella dichiarazione dell'Ucda. L'Uganda è il secondo esportatore di caffè dell'Africa e i guadagni derivanti da questo raccolto costituiscono un'importante fonte di valuta estera. (ANSA).