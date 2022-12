Nove morti nell'esplosione di un'autocisterna in Sudafrica

(ANSA) - JOHANNESBURG, 24 DIC - Nove persone sono morte e circa altre 40 sono rimaste ferite nell'esplosione di un'autocisterna di gas a Boksburg, a circa 40 chilometri a est di Johannesburg. Lo hanno riferito funzionari dei servizi di emergenza.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il camion è rimasto bloccato sotto un ponte, nei pressi di un ospedale e di alcune abitazioni. "I vigili del fuoco sono intervenuti ma purtroppo il camion è esploso", ha riferito all'Afp William Ntladi, portavoce dei servizi di emergenza.

Video amatoriali che circolano sui social mostrano un'enorme palla di fuoco creata dall'esplosione sotto il ponte.

L'autocisterna, proveniente dal sud, era probabilmente troppo alta per passare sotto il cavalcavia e trasportava circa 60.000 litri di gas Gpl, utilizzato in particolare per cucinare, ha aggiunto il portavoce dei servizi di emergenza, precisando che il conducente è stato ricoverato in ospedale. Dei 40 feriti, 19 sono in gravi condizioni e altri 15, anch'essi con serie ustioni, sono in condizioni stabili. Sei vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti, ha detto ancora Ntladi. (ANSA).