Uganda: ippopotamo inghiotte bimbo di 2 anni e poi lo sputa vivo

Un bambino è miracolosamente sopravvissuto a un ippopotamo che lo ha parzialmente inghiottito e poi rigurgitato. L'incredibile vicenda è accaduta in Uganda, scrive il Telegraph online.

Secondo una ricostruzione, il bambino di due anni, Paul Iga, stava giocando vicino casa, a circa 800 metri dalle rive del lago Edward, nella parte occidentale del Paese quando l'ippopotamo lo ha afferrato tra le sue enormi fauci, fino a metà del corpo. L'animale stava per inghiottirlo del tutto, ma fortunatamente un uomo del posto ha visto l'accaduto e ha iniziato a colpirlo con delle pietre. L'ippopotamo, spaventato, ha sputato il bambino e si è allontanato verso il lago.

"E' il primo incidente di questo tipo in cui un ippopotamo si è allontana dal lago e attacca un bambino", ha dichiarato la polizia ugandese in un comunicato. L'ippopotamo ha "afferrato...

il bambino dalla testa e ha ingoiato metà del suo corpo", si legge nella nota. C'è voluto il coraggio di Chrispas Bagonza, che si trovava nelle vicinanze, per salvare la vittima dopo aver preso a sassate l'ippopotamo e averlo spaventato". Il bambino è stato trasportato d'urgenza in una clinica vicina per le ferite riportate e poi trasferito in un ospedale a Bwera, vicino al confine con la Repubblica Democratica del Congo. Per precauzione gli è stato somministrato un vaccino contro la rabbia, quindi è stato dimesso.