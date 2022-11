Piogge torrenziali e frane nell'est del Congo, 16 morti

(ANSA) - BUKAVU, 22 NOV - Sedici persone sono morte a causa delle frane causate da piogge torrenziali che si sono abbattute a Kamituga, una città nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

La tragedia, il cui "bilancio è di 16 morti e case distrutte", è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì a Kamituga, ha spiegato all'Afp Alexandre Ngandu, sindaco ad interim di questa città nella provincia del Sud Kivu. "Le vittime sono uomini, donne e bambini", ha aggiunto il primo cittadino.

Tristan Mukamba Mwanga, presidente della "nuova società civile" di Kamituga, ha spiegato che la maggior parte delle case crollate o sommerse erano fatte di assi e costruite in siti non autorizzati ad ospitare abitazioni. Le case realizzate su un pendio sono state spazzate via dall'acqua piovana, ha detto, precisando che quattro quartieri sono stati colpiti dalle frane.

Kamituga è una città mineraria che si trova a circa 180 km a ovest di Bukavu, nella provincia del Sud Kivu, ed è spesso teatro di incidenti e frane mortali dopo piogge torrenziali.

Nella vicina provincia del Nord Kivu, nel territorio di Masisi, almeno 20 persone sono morte alla fine della scorsa settimana a causa di frane e allagamenti causati da forti piogge. (ANSA).