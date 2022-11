Gb: presidente Sudafrica in prima visita di Stato sotto re Carlo

LONDRA - Inizia la prima visita di Stato ufficiale per re Carlo III, da quando è diventato sovrano dopo la morte di Elisabetta II l'8 settembre, con l'arrivo a Londra del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa insieme alla consorte Tshepo Motsepe. Si tratta di un momento molto importante per il monarca, anche per quanto riguarda il suo ruolo di guida del Commonwealth, di cui il Sudafrica è membro.

Fra i momenti più importanti della visita è in programma domani sera il banchetto di Stato a Buckingham Palace, a cui prendono parte anche l'erede al trono, il principe William, e la moglie Kate. Ramaphosa dovrà poi tenere un discorso al Parlamento di Westminster e incontrare il premier Rishi Sunak a Downing Street. L'ultima visita di Stato organizzata dal Regno Unito è stata quella del 2019, quando Elisabetta II aveva ricevuto l'allora presidente americano Donald Trump. Visita che aveva sollevato polemiche e proteste contro l'ex inquilino della Casa Bianca.