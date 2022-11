Kenya: da Banca africana 3 mld di dollari per lotta a siccità

(ANSA) - NAIROBI, 19 NOV - Il Kenya ha ottenuto un finanziamento di 3 miliardi di dollari dalla African Export-Import Bank (Afriexim) per programmi di sviluppo economico legati alla siccità e al cambiamento climatico nell'Africa Subsahariana. Lo ha confermato ai media il presidente del Consiglio di Amministrazione di Afriexim, Benedict Okey Oramah, a margine di un incontro con il leader keniano William Ruto.

"Lavoreremo con i keniani per sviluppare il progetto e anche per creare strutture in grado di attrarre gli investitori e di sostenerli", ha detto Oramah. "Il programma - ha proseguito - prevede lo sviluppo di schemi idrici sulla base di legami privati e di incubatori d'impresa. Il governo ha previsto la realizzazione di 100 mini dighe, un progetto che raddoppierà le aree irrigate in Kenya e avrà un impatto significativo sulla produzione alimentare". Solo per questa iniziativa, volta ad irrigare 1.4 milioni di acri di terreno nei prossimi 3 anni, Afriexim ha elargito finanziamenti per 1 miliardo di dollari.

