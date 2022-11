A Tunisi conferenza cooperazione tra Libia e Paesi del Sahel

(ANSA) - TUNISI, 11 NOV - La missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere in Libia (Eubam) - in collaborazione con il rappresentante speciale dell'Ue per il Sahel, la cellula di consulenza e coordinamento regionale (Racc) e il programma Ct-Just - ospiterà a Tunisi il 22 e il 23 novembre prossimi una conferenza regionale sulla cooperazione transfrontaliera tra Libia e Paesi del Sahel. Lo ha annunciato il capo della missione Eubam in Libia, Natalina Cea, su Twitter precisando che la conferenza mira a sostenere la sicurezza e la stabilità regionali, rafforzando la cooperazione transfrontaliera nella lotta contro i crimini di frontiera, compresi il terrorismo e la criminalità organizzata. Alla conferenza parteciperanno delegazioni politiche e tecniche della Libia e dei Paesi del Sahel, dell'Ue e dei suoi Stati membri e di organizzazioni internazionali. (ANSA).