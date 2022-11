La sorella di Fattah, 'mio fratello sta per morire'

Le condizioni dell'attivista egiziano Alaa Abdel-Fattah, in carcere in Egitto, stanno peggiorando e sua sorella Sanaa Seif, intervistata dall'emittente tedesca Deutsche Welle (Dw), dice che è in fin di vita e chiede sostegno alla comunità internazionale. Alaa Abdel-Fattah, 40 anni, militante democratico egiziano-britannico, è in sciopero della fame da 7 mesi per protestare contro le sue condizioni di detenzione. Fu protagonista della rivolta del 2011 dopo essere finito in carcere a più riprese dal 2006. Dal primo novembre ha smesso di assumere ogni tipo di cibo e da domenica, giornata di apertura della COP27, ha smesso anche di bere.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invitato l'Egitto a rilasciare il prigioniero politico Alaa Abdel Fattah, per evitare "un esito mortale" dello sciopero della fame che sta portando avanti da sette mesi. "Dobbiamo prendere una decisione ora, un rilascio deve essere possibile in modo che questo sciopero della fame non abbia un esito fatale", ha detto. Secondo il portavoce, Scholz ha discusso con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi il caso del blogger pro-democrazia che non mangia e non beve più.

Anche la Nazioni Unite chiedono il "rilascio immediato" di Alaa Abdel Fattah.