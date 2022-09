Tunisia: leader di Ennhadha ancora davanti ai giudici

E' terminato intorno alle 6 del mattino l'interrogatorio davanti alla brigata antiterrorismo di Rached Ghannouchi, storico leader del partito islamico tunisino, Ennahdha, nell'ambito di un'indagine sul presunto invio di foreign fighters tunisini in Siria, Libia e Iraq.

Ghannouchi, 81 anni, è stato interrogato tutta la notte dagli investigatori di questa unità, ha detto ai media il suo avvocato Samir Dilou, ma dovrà comparire oggi insieme ad altri dirigenti di Ennhadha, davanti al polo giudiziario antiterrorismo. Tra essi l'ex premier e ministro dell'Interno, Ali Laarayedh, già interrogato dalla brigata antiterrorismo per gli stessi fatti e attualmente in stato di fermo. Sono una decina in tutto i dirigenti di Ennhadha coinvolti nella vicenda.