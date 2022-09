Expo 2030: a Tunisi evento su Sant'Agostino e inclusione

(ANSA) - TUNISI, 07 SET - Con la proiezione del documentario "Circuito Sant'Agostino, impronta di storia e diversità nel nord-ovest tunisino", realizzato dall'Associazione Tunisina per il Sostegno delle Minoranze e dalla Fondazione Konrad Adenauer, l'Ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, prosegue la promozione in Tunisia della candidatura di Roma a Expo 2030.

Seguendo l'itinerario di Sant'Agostino, il filmato testimonia la grande ricchezza culturale e religiosa della Tunisia, passando da Testour, Dougga, Kef a Bulla Regia, con immagini che documentano la bellezza di questi siti archeologici nel nord ovest tunisino, dei luoghi di culto cristiani, ebrei e musulmani e favolose tracce di varie civiltà. Immagini che testimoniano appunto la vocazione della Tunisia all'inclusione, tra i temi principali di Roma Expo 2030. Inclusione, cultura, arte, patrimonio culturale e rivalutazione del territorio facilitano anche gli scambi commerciali, ha ricordato Fanara in un breve discorso. Tra i presenti alla proiezione, nella splendida cornice della Residenza d'Italia "La Charmeuse", molti rappresentanti della società civile e dell'imprenditoria tunisina, tra cui il direttore generale di Cepex (Centre de Promotion des Exportations de la Tunisie), Mourad Ben Hassine.

