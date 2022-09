Onu, Somalia alla fame, peggiore carestia di sempre

NAIROBI - La Somalia sta per cadere totalmente in preda alla carestia, ha avvertito lunedì il capo dell'Agenzia umanitaria dell'Onu, in un "ultimo avvertimento" alla comunità internazionale, mettendo in guardia rispetto ad un possibile disastro in questo Paese del Corno d'Africa, in preda a una storica siccità. "La carestia bussa alla porta. Quello di oggi è l'ultimo avvertimento", ha detto Martin Griffiths, capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), in una conferenza stampa dalla capitale somala Mogadiscio.