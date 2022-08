Libia: Comune Tripoli, comunità internazionale intervenga

(V. 'Libia: media, comico muore in scontri in ...' delle 11:52) (ANSA) - IL CAIRO, 27 AGO - "Il Consiglio comunale e il popolo di Tripoli ritengono il Parlamento, il Consiglio Supremo di Stato, il Consiglio di Presidenza ed entrambi i governi responsabili del deterioramento delle condizioni nella capitale e invitano la comunità internazionale a proteggere i civili in Libia": lo si afferma sulla pagina Facebook della Municipalità di Tripoli centro con esplicito riferimento agli "scontri nel cuore della capitale che non si preoccupano né della vita dei civili né delle loro proprietà".

Dal canto suo, la pagina Facebook della tv Libya Alahrar scrive che il Servizio ambulanza e quello di pronto soccorso "confermano la morte del comico 'Mustafa Baraka' in via Al-Zawiya". (ANSA).