Kenya: trovati con un enorme pangolino, arrestati bracconieri

(ANSA) - NAIROBI, 24 AGO - Tre sospetti bracconieri sono stati arrestati in Kenya perché trovati in possesso di un enorme pangolino, dopo una segnalazione di alcuni cittadini della contea di Kwale, sulla costa. Lo riferisce l'emittente Citizen Digital, raccontando che l'animale in via d'estinzione, uno dei più richiesti dal mercato nero delle specie rare, era nelle mani di Pas Mwiti, 30 anni, Kabwere Tembe, 26 e Salim Nduria, 22.

"Due dei sospetti hanno tentato di liberare l'animale e sono fuggiti - ha dichiarato la Direzione delle Investigazioni Criminali di Kwale -, questo ha spinto gli agenti ad inseguire lo spaventoso mammifero con una corazza di squame e i due uomini". Alla fine il trio è stato catturato e trasferito a Nairobi e l'animale consegnato ai ranger dell'ente nazionale che salvaguardia le specie in via d'estinzione.

Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn), il pangolino è commerciato principalmente per le sue squame, usate nella medicina tradizionale in Oriente e considerate afrodisiache, e come cibo particolare. Un chilo di carne di pangolino può valere fino a 350 euro, mentre l'animale intero può essere pagato anche 40 mila euro. (ANSA).