Kenya: Usa e Cina si sfidano per il 5G

(ANSA) - NAIROBI, 19 LUG - Due memorandum d'intesa firmati a distanza di un mese con Washington e Pechino hanno fatto del Kenya un campo di confronto tecnologico fra Usa e Cina. Motivo del contendere, secondo le pagine finanziarie del quotidiano keniota The Standard: il controllo del 5G nel Paese e della tecnologia e infrastrutture collegate, compreso lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e della sicurezza informatica.

A meno di tre settimane dalle elezioni in Kenya, le due potenze che hanno scommesso su Nairobi cercano di scavalcarsi per avere più influenza con la nuova amministrazione nei cinque anni a venire.

Ha iniziato la Cina con un accordo tra il suo gigante Huawei e l'Autorità per le Comunicazioni keniota a giugno. Poi, la settimana scorsa, il Dipartimento del Commercio americano ha firmato un partenariato strategico che tra gli obbiettivi ha quello di promuovere misure a sostegno dell'inclusione digitale, tra cui l'accessibilità e la protezione dei consumatori online.

"Il Kenya del post elezioni - commenta The Standard - sarà campo di battaglia per la supremazia nel mercato 5G dell'Africa Orientale". (ANSA).