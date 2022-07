Sudan: lacrimogeni su manifestanti pro-democrazia

(ANSA) - KHARTOUM, 17 LUG - La polizia sudanese ha usato i gas lacrimogeni a Khartoum per cercare di disperdere l'annunciata (e vietata) manifestazione di protesta per il ritorno alla democrazia e contro la giunta militare golpista guidata dal gen. Abdel Fattah al-Burhan. Lo rendono noto fonti giornalistiche sul posto, che parlano di diverse centinaia di manifestanti in piazza, malgrado l'ingente schieramento di militari e poliziotti per impedire l'adunata, chiudendo anche i ponti che attraversano il Nilo.

La giunta militare, che ha preso il potere nel 2019, interrompendo il processo di transizione verso la democrazia che si era innescato dopo la caduta del dittatore Omar al Bashirha, ha sempre represso l'opposizione delle piazze, con un bilancio ufficiale di 114 morti. Ed è accusata anche di fomentare, per mantenere il potere, i conflitti interetnici, come quello che imperversa nello stato di Blue Nile, a circa 450 km a sud di Khartoum. Quasi ogni weekend la piazza contro il regime militare torna a farsi sentire e viene regolarmente repressa. (ANSA).