Tunisia: presidente, votate sì a referendum su Costituzione

(ANSA) - TUNISI, 05 LUG - Il presidente tunisino Kais Saied ha inviato i cittadini a votare a favore della bozza della nuova Costituzione in occasione del referendum del 25 luglio prossimo con una lettera aperta indirizzata alla popolazione. Lo riportano i media nazionali.

"Dite sì per evitare la disgregazione dello Stato e raggiungere gli obiettivi della Rivoluzione. Non ci sarà miseria, terrorismo, carestia, ingiustizia e dolore", si legge nella lettera. Il presidente insiste sul fatto che si sia realizzata nel tempo un'impunità senza precedenti che ha permesso a diverse persone di sfuggire alle sanzioni derivanti dalle loro azioni e incoraggiato la corruzione. Saied parla anche di manovre e distorsioni della realtà: "Hanno derubato le casse dello Stato e degli enti pubblici. La povertà si è diffusa sempre di più così come il numero di coloro che si sono arricchiti illegalmente e illegittimamente", scrive.

Il Consiglio delle regioni e dei territori, inserito nella nuova Carta, secondo il presidente consentirà a tutti di partecipare al processo decisionale e mira a porre fine all'emarginazione. Saied attacca inoltre nella lettera coloro che hanno criticato la bozza della nuova Costituzione.(ANSA).