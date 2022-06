Tanzania: Amnesty, stop a repressione delle proteste Masai

(ANSA) - IL CAIRO, 16 GIU - "Le autorità tanzaniane devono immediatamente fermare il violento sgombero forzato della comunità indigena Masai a Loliondo e avviare un'indagine urgente sulla repressione" che "ha causato decine di feriti, molti dispersi e un agente di polizia ucciso": lo afferma Amnesty International (Ai) sul proprio sito.

"Più di 70.000 indigeni Maasai rischiano di essere spostati dai loro pascoli ancestrali per far posto a un'operazione turistica", ricorda l'organizzazione per la difesa dei diritti umani.

"Quando le forze di sicurezza tanzaniane hanno iniziato il processo di demarcazione il 9 giugno, i membri della comunità hanno iniziato a protestare rimuovendo i fari piazzati" dagli stessi agenti, viene aggiunto.

Contro i manifestanti c'è stato un "uso massiccio della forza da parte degli agenti di sicurezza e nei due giorni successivi dozzine di persone hanno subito ferite" anche da proiettili, secondo media accreditati da Ai. (ANSA).