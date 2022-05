Zimbabwe: vertice su elefanti, commercio avorio per tutelarli

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Si è aperto oggi in Zimbabwe un vertice nella località turistica di Hwange per esaminare la gestione degli elefanti. Lo riporta la Bbc, spiegando che diversi Paesi spingono per la revoca del divieto riguardante il commercio di avorio.

Zimbabwe, Botswana e altre nazioni chiedono il diritto di vendere le scorte di avorio, da utilizzare per la tutela della popolazione di elefanti in crescita. Nel 1989, infatti, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie a rischio di estinzione (Cites) vietò la vendita di avorio, destinato principalmente alla Cina, al fine di combattere il bracconaggio.

L'Africa ospita circa 415.000 elefanti, la più grande popolazione del mondo. Lo Zimbabwe afferma che le sue scorte di avorio, del valore di circa 600 milioni di dollari, aumenterebbero gli sforzi di conservazione, attualmente finanziati in modo insufficiente. (ANSA).