Nigeria: banditi assaltano veicoli, decine di rapiti

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Uomini armati in Nigeria hanno rapito decine di passeggeri sull'autostrada tra la capitale nigeriana, Abuja, e la città settentrionale di Kaduna, come rende noto la Bbc. La strada, molto trafficata, è famosa a causa dei frequenti attacchi per rapimenti a scopo di estorsione da parte di bande armate.

Testimoni affermano che i criminali hanno bloccato la strada ieri sera, intrappolando decine di veicoli, aprendo il fuoco e rapendo un certo numero di passeggeri. Le forze di sicurezza hanno quindi risposto e ingaggiato una battaglia con gli uomini armati. Un viaggiatore scampato all'attacco ha detto alla Bbc che sono state rapite circa 40 persone, ma il commissario per la Sicurezza interna dello Stato di Kaduna, Samuel Aruwan, non ha rivelato quante sono state le persone sequestrate, pur confermando il raid. L'autostrada Abuja-Kaduna è probabilmente la più pericolosa della Nigeria.

Molti la percorrono perché i servizi ferroviari sono stati sospesi a marzo dopo un attacco contro un treno passeggeri, in cui nove persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco.

Decine di passeggeri rapiti in quest'episodio sono ancora in ostaggio dei banditi, mentre le autorità affermano che i servizi ferroviari dovrebbero riprendere nei prossimi giorni, dopo il completamento dei lavori di riparazione del binario distrutto dagli aggressori. (ANSA).