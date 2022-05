Marocco: meeting anti Isis, un minuto di silenzio per Shireen

(ANSA) - MARRAKESH, 11 MAG - I 180 tra giornalisti e operatori di tutto il mondo, accreditati al Meeting della Coalizione globale anti Isis, in corso a Marrakesh, hanno osservato un minuto di silenzio in memoria della giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, uccisa nel corso di scontri fra miliziani palestinesi ed esercito israeliano nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. (ANSA).