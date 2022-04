Kenya: morto l'ex presidente Kibaki

(ANSA) - NAIROBI, 22 APR - È morto a 90 anni l'ex presidente del Kenya, Mwai Kibaki, che ha guidato il Paese per oltre dieci anni: lo ha annunciato oggi il suo successore, Uhuru Kenyatta.

"È un giorno triste per noi come nazione. Abbiamo perso un grande leader", ha detto Kenyatta in un messaggio trasmesso dalla televisione di Stato.

Il presidente ha ordinato un periodo di lutto nazionale fino al tramonto del giorno in cui Kibaki sarà sepolto, con le bandiere a mezz'asta. Kibaki è stato il terzo presidente del Kenya, dal 2002 al 2013.

"Come esponente di spicco della storia post-indipendenza del Kenya...Kibaki si è guadagnato il rispetto e l'affetto del popolo di questa nazione", ha commentato Kenyatta. "Il presidente Kibaki sarà ricordato per sempre come un gentiluomo nella politica del Kenya. Un brillante oratore la cui eloquenza, arguzia e carisma hanno ripetutamente avuto la meglio", ha aggiunto. (ANSA).