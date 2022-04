Sale numero vittime delle inondazioni in Sudafrica,395 morti

Sale ancora il bilancio delle vittime delle piogge torrenziali che hanno colpito il Sudafrica: almeno 395 i morti accertati finora, mentre i soccorritori continuano a cercare i dispersi.

Il governo fa sapere che il numero ufficiale dei dispersi nella provincia di KwaZulu-Natal è di 55.

Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, in visita in una chiesa, ha esortato a pregare per i sopravvissuti: "Preghiamo per la nostra gente nel KwaZulu-Natal in modo che possano andare avanti con le loro vite", ha detto.

Le piogge torrenziali - "più forti di sempre della storia del Sudafrica", secondo i metereologi - hanno colpito la città costiera di Durban e la provincia di KwaZulu-Natal.